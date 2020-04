Ти Джей Тайнан

Колорадо продлил контракты с форвардом Ти-Джей Тайнаном (на 1 год,кэпхит-$800,000) и защитником Джейкобом Макдональдом (на 2 года, кэпхит- $725,000).

We have signed TJ Tynan to a one-year contract. #GoAvsGo pic.twitter.com/u5JSvM9vQ0

— Colorado Avalanche (@Avalanche) March 26, 2020