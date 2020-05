Эдмонтон подписал новый контракт с Хаасом и двух проспектов

Гаэтан Хаас

Эдмонтон Ойлерз подписал новый контракт с форвардом клуба Гаэтаном Хаасом (1 год,$915,000).

Клуб подписал контракты начального уровня с 25-летним шведским защитником Теодором Леннстремом (свободный агент) и 21-летним финским защитником Маркусом Немелайненом (драфт 2016 , 3 раунд,выбор № 63).

With him signing his ELC today, we're tossing back a @Molson_Canadian #TBT to Markus Niemelainen's #NHLDraft day when the #Oilers selected him in the third round & 63rd overall in 2016! pic.twitter.com/R7HjdFP9Bq

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 30, 2020