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Хоккей

Казахстан на Континентальном кубке представит ХК «Иртыш»

Николай ПисаревНет комментариев
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Федерация хоккея Казахстана совместно с клубами-участниками чемпионата приняли решение, что страну на Континентальном кубке представитХК «Иртыш». Павлодарская команда заняла второе место в минувшем регулярном чемпионате Казахстана, в еврокубке же должен был сыграть победитель турнира «Арлан». Однако именитый клуб отказался от участия.

Отметим, что чемпионат Казахстана был досрочно завершен из-за пандемии. Местная федерация хоккея решила не определять чемпиона и медалистов.

Отметим, что участник Континентального кубка от Украины определиться после завершения плей-офф четвертого сезона УХЛ,который состоится в сентябре.

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Источник: Sports.kz

Источник: uhl.ua
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