«Донбасс» – «Титан»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Начиная с середины мая, телеканал XSPORT проводит ретроспективный показ лучших матчей 7-кратного чемпиона Украины – хоккейного клуба «Донбасс».

За свою историю донецкая команда успела достойно проявить себя в чемпионатах Украины, КХЛ, ВХЛ, а также Континентальном кубке.

Золотую серию матчей продолжит поединок «Донбасс» – «Титан» – первая игра донецкого клуба в плей-офф ВХЛ. Накал до конца игры и борьба до последней секунды. Первый четвертьфинальный матч плей-офф конференции «Запад» на льду донецкой арены «Дружба».

Смотрите матч в субботу, 30 мая, в 16:40 в эфире XSPORT.