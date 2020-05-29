Вратари “Бостона” выиграли “Дженнингс Трофи”

Раск и Халак

“Бостон Брюинз” выиграл “Дженнингс Трофи” как команда, пропустившая меньше всех голов в сезоне 2019-20.

Вратари Туукка Раск (26-8-6, 2,12 в среднем пропущенных гола за матч, 92,9% сэйвов) и Ярослав Халак (18-6-6 – 2,39 – 91,9%) на двоих оформили восемь шатаутов и помогли “Брюинз” пропустить меньше всех шайб в лиге (167 – 2,39 за матч в среднем).

“Бостон” выиграл приз в третий раз (1989-90, 2008-09), но для Раска “Дженнингс Трофи” стал первым. Халак выигрывал его в составе “Сент-Луис Блюз” в сезоне 2011-12.

“Брюинз” пропускали не более двух голов в основное время в 41 матче из 70.

“Бостон” также выиграл Атлантический дивизион и завоевал Президентский кубок как лучшая команда регулярного сезона (44-14-12, 100 очков). Команда выиграла награду в третий раз (1989-90, 2013-14).