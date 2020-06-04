Межсезонье станет испытанием для “Детройта”

Генеральный менеджер “Детройта” Стив Айзерман

Хоккеистов “Детройт Ред Уингз” ждет серьезное испытание.

Они не играли с 12 марта, когда НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, а во вторник комиссионер лиги Гэри Беттмэн объявил, что регулярный чемпионат завершен, представив План возобновления сезона с участием 24 клубов.

И вот “Детройт” вместе с “Анахайм Дакс”, “Баффало Сэйбрз”, “Лос-Анджелес Кингз”, “Нью-Джерси Девилз”, “Оттава Сенаторз” и “Сан-Хосе Шаркс” уходят в отпуск в то время, как остальные команды готовятся к открытию тренировочных сборов и к новым матчам.

⚖️ Пьер ЛеБрюн (TSN): все 7 клубов (Детройт, Оттава, Нью-Джерси, Баффало, Анахайм, Сан-Хосе и Лос-Анджелес), которые не прошли в турнир 24-х, который определит обладателя Кубка Стэнли 2019-20, теперь могут совершать сделки друг с другом, так как сезон для них фактически завершен. pic.twitter.com/EgpkN3GA4K — NHL.RU (@nhlru) May 29, 2020

Никто не знает, когда “Уингз” снова будут играть. В ноябре? Декабре? Январе?

“У нас есть шанс узнать, кто действительно хочет быть хоккеистом, – сказал в среду генеральный менеджер “Ред Уингз” Стив Айзерман. – Тот, кто хочет тренироваться, найдет для этого возможность. А мы сделаем все, чтобы помочь им в этом. Тот, кто не хочет заниматься, также найдет способ, как это сделать. И причина будет очень веской, пожалуй, самой весомой, насколько это возможно. Все зависит от мотивации ребят”.

Этот вопрос крайне актуален для “Детройта”, который, находясь в стадии обновления, провел самый неудачный сезон (27,5% набранных очков) за период с введения в лиге потолка зарплат (сезон 2005-06). “Ред Уингз” нужно усиливаться, но в клубе рассчитывают и на хоккеистов из нынешнего состава, а также на прогресс молодых игроков в системе клуба.

Ничто не заменит пропущенные тренировки и матчи, в которых вратари учатся читать игру и следить за шайбой, а форварды и защитники привыкают к жесткой силовой борьбе, приобретая навыки взаимодействия с партнерами в таких условиях.

“Хоккей – вид спорта, в котором игра проходит на высочайших скоростях с большим количеством людей на площадке, – сказал в четверг тренер Джефф Блашилл. – Это хаотичный вид спорта. На льду многое происходит. И если на протяжении длительного времени у спортсмена нет возможности работать в таких условиях, его тело начинает забывать, что и как делать. На самом деле хоккей сводится к необходимости очень быстро принимать правильные решения. Надо занять правильную позицию и приготовиться к принятию решений. Всему этому надо научиться”.