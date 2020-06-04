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Хоккей

Межсезонье станет испытанием для “Детройта”

Николай ПисаревНет комментариев
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Генеральный менеджер “Детройта” Стив Айзерман

Хоккеистов “Детройт Ред Уингз” ждет серьезное испытание.

Они не играли с 12 марта, когда НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, а во вторник комиссионер лиги Гэри Беттмэн объявил, что регулярный чемпионат завершен, представив План возобновления сезона с участием 24 клубов.

И вот “Детройт” вместе с “Анахайм Дакс”, “Баффало Сэйбрз”, “Лос-Анджелес Кингз”, “Нью-Джерси Девилз”, “Оттава Сенаторз” и “Сан-Хосе Шаркс” уходят в отпуск в то время, как остальные команды готовятся к открытию тренировочных сборов и к новым матчам.

Никто не знает, когда “Уингз” снова будут играть. В ноябре? Декабре? Январе?

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“У нас есть шанс узнать, кто действительно хочет быть хоккеистом, – сказал в среду генеральный менеджер “Ред Уингз” Стив Айзерман. – Тот, кто хочет тренироваться, найдет для этого возможность. А мы сделаем все, чтобы помочь им в этом. Тот, кто не хочет заниматься, также найдет способ, как это сделать. И причина будет очень веской, пожалуй, самой весомой, насколько это возможно. Все зависит от мотивации ребят”.

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Этот вопрос крайне актуален для “Детройта”, который, находясь в стадии обновления, провел самый неудачный сезон (27,5% набранных очков) за период с введения в лиге потолка зарплат (сезон 2005-06). “Ред Уингз” нужно усиливаться, но в клубе рассчитывают и на хоккеистов из нынешнего состава, а также на прогресс молодых игроков в системе клуба.

Ничто не заменит пропущенные тренировки и матчи, в которых вратари учатся читать игру и следить за шайбой, а форварды и защитники привыкают к жесткой силовой борьбе, приобретая навыки взаимодействия с партнерами в таких условиях.

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“Хоккей – вид спорта, в котором игра проходит на высочайших скоростях с большим количеством людей на площадке, – сказал в четверг тренер Джефф Блашилл. – Это хаотичный вид спорта. На льду многое происходит. И если на протяжении длительного времени у спортсмена нет возможности работать в таких условиях, его тело начинает забывать, что и как делать. На самом деле хоккей сводится к необходимости очень быстро принимать правильные решения. Надо занять правильную позицию и приготовиться к принятию решений. Всему этому надо научиться”.

Источник: nhl.ru
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