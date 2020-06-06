Форвард “Баффало” Окпосо перенес операцию

Форвард “Баффало” Кайл Окпосо

Нападающий “Баффало Сэйбрз” Кайл Окпосо перенес операцию на правом колене, а на восстановление ему понадобится шесть недель.

Ранее на этой неделе ему была проведена операция. Он принимал участие в последнем матче “Баффало” против “Вашингтон Кэпиталз” (3:2 Б), который состоялся 9 марта. 12 марта НХЛ поставила сезон на паузу из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

В 52 матчах этого сезона Окпосо набрал 19 (9+10) очков. Это его 13-й чемпионат в лиге.

“Сэйбрз” оказались в числе семи команд, чей сезон был окончен в рамках Плана возобновления сезона, анонсированного НХЛ 26 мая. Они набрали 49,3% очков, заняв 13-е место в Восточной конференции. 12 лучших команд каждой конференции примут участие в группповом турнире или квалификационном раунде в плей-офф Кубка Стэнли.