Деклан Крисхолм

Виннипег подписал контракт начального уровня с 20-летним канадским защитником Денканом Крисхолмом (клуб ОХЛ Питерсборо).Он был выбран клубом в пятом раунде драфта 2018 под общим номером 150.

#NHLJets have signed defenceman Declan Chisholm to a three-year, entry-level contract with an AAV of $825,000.Chisholm’s three-year deal will begin next season.DETAILS ➡ https://t.co/qt28bu3EKl pic.twitter.com/P3pEpMsxDw

— Winnipeg Jets (@NHLJets) June 1, 2020