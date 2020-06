Рейд Буше

Форвард Ванкувера Рейд Буше согласовал контракт на следующий с клубом из КХЛ Авангард (Омск).

Reid Boucher signs in Russia for 1 year.719,000 US143,000 bonus if he finishes in top 3 scoring. https://t.co/zVGvf2LslA

— Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) June 23, 2020