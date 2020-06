<img src="/wp-content/uploads/hockey/ffcbd7b060e03bec6e33cee376abab3c.jpg" alt="Йакоб Лилья подписал контракт с клубом из КХЛ"/>Йакоб Лилья

Форвард Коламбуса Йакоб Лилья подписал контракт с клубом из КХЛ.Когда игрок перейдет в статус ограниченного свободного агента, он сможет играть за Барыс (Нур-Султан) .

Swedish forward Jakob Lilja has signed a 1-year contract with Barys Nur-Sultan of the KHL.The 26-year old had 5 points in 37 games last season with the Columbus Blue Jackets.

