Рыцарские доспехи и царь зверей: голкипер “горожан” презентовал новый шлем

ДГолкипер«Кременчука» Вячеслав Новицкий,который стал лучшим по итогам регулярного чемпионата 2019/20, перед стартом плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч презентовал новый шлем.

Шлем выполнен в цветах и стиле кременчугского клуба, также на нем, помимо игрового номера, изображены рыцарские доспехи и лев, как символ силы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Украинская Хоккейная лига (@uhlua) 1 Лип 2020 р. о 12:51 PDT

Напомним, что ранеестали известны датыпроведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед.

Таким образом полуфинальная серия между«Кременчуком»и«Белым Барсом»стартует1 и2 сентября в Кременчуге, а5 и 6 числа полуфинал переедет в Белую Церковь, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс»и«Днепр»свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне. В случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября

Источник видео: Really_hockey