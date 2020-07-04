В «Сент-Луис Блюз» отменили тренировки из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в клубе, сообщает The Athletic.

Сообщается, что клуб отменил тренировку в пятницу. При этом лёд будет недоступен и для игроков, которые хотели индивидуально потренироваться в выходные.

26 июля команды отправятся в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона участие примут 24 команды, которые будет распределены по двум городам. Фаворитами на данный момент являются Эдмонтон и Торонто.

Официальные матчи стартуют 1 августа. Спустя 10 дней пройдёт вторая часть лотереи драфта, на которой определится команда, которая будет выбирать под первым номером на драфте НХЛ в этом году. Завершится нынешний сезон в начале октября. Сама процедура драфта пройдёт в середине октября, а 1 ноября откроется рынок свободных агентов.

Источник:The Athletic