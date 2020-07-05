НХЛ в сезоне-2020/21 проведет все матчи «регулярки»

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал об ожиданиях НХЛ от следующего сезона.

– Что касается следующего сезона, то НХЛ по-прежнему планирует провести полный регулярный чемпионат с 82 играми, несмотря на поздний старт в декабре или январе. Они попытаются продавить это. Финал Кубка Стэнли может пройти следующим летом, – написал Лебрюн втвиттере.

Сезон-2019/20 был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что он будет доигран в августе-октябре в формате плей-офф с участием 24 команд.

Источник: Sports.ru