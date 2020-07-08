Экс-игрок ХК «Кременчук» перешел в «Алтай-Торпедо» из Казахстана

Казахстанский сайт Shaiba.kz сообщает, что экс-защитник «Кременчука»Виталий Андрейкивперешел в усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

Прошлый сезон 24-летний украинский хоккеист начинал в «Бейбарысе», где в 10 матчах отметился заброшенной шайбой.Затем он перебрался в «Актобе», записав в свой актив в 40 играх 13 (5+8) очков.

Напомним, что уроженец Львова становилсябронзовым и серебряным призером чемпионата Украины в составе ХК «Кременчук» в сезонах 2015/16 и 2016/17 соответственно.

Источник: сайт ХК «Кременчук»