Потолок зарплат в НХЛ остается прежним

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Потолок зарплат в следующем сезоне НХЛ оставлен на прежнем уровне и составит $81,5 млн, а клубы смогут начать подписывать свободных агентов через семь дней после вручения Кубка Стэнли.

Последний матч финала Кубка Стэнли в этом году может состояться 4 октября.

Потолок зарплат, а также договоренность о заключении контрактов со свободными агентами являются частью продленного на четыре года Коллективного трудового соглашения (КТС) между НХЛ и профсоюзом игроков лиги (НХЛПА), который в пятницу был ратифицирован советом директоров лиги и профсоюзом.

Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2025-26 годов, а пункт об эскроу – до 2027 года.

Совет директоров и НХПА ратифицировали План возобновления сезона, включая протоколы о вступлении в силу его третьего (открытия в понедельник тренировочных лагерей) и четвертого этапов (проведении игр с 1 августа).

В число игроков, которые могут стать неограниченно свободными агентами после сезона 2019-20 годов, входят защитники Алекс Пьетранджело (“Сент-Луис Блюз”), Тори Круг (“Бостон Брюинз”), нападающий Тэйлор Холл (“Аризона Койотиз”), а также голкиперы Брэйден Холтби (“Вашингтон Кэпиталз”), Робин Ленер (“Вегас Голден Найтс”) и Кори Кроуфорд (“Чикаго Блэкхокс”).

По договоренности между сторонами отменяется период, отведенный для собеседований со свободными агентами. Это было предусмотрено в предыдущем КТС. В прошлом клубы имели право после драфта НХЛ и до 1 июля вступать в контакт и обсуждать условия нового контракта с потенциальными свободными агентами.

Игроки, у которых срок действия контракта истекает после следующего сезона, получили право продлить действующее соглашение через три дня после ратификации КТС. Этой возможностью могут воспользоваться, например, нападающий “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин, голкипер “Бостон Брюинз” Туукка Раск, центрфорвард “Анахайм Дакс” Райан Гецлаф и форвард “Колорадо Эвеланш” Габриэль Ландеског.

Потолок зарплат не будет резко увеличиваться в первые годы действия нового соглашения. Тем не менее он может расти постепенно вместе с хоккейными доходами лиги. В этом году эти доходы сократились в связи с пандемией коронавируса, из-за которой лига была вынуждена 12 марта приостановить сезон.

Потолок зарплат останется на уровне $81,5 млн пока доходы НХЛ от спортивной деятельности не превысят $3,3 млрд, какими они были по итогам прошлого сезона. Потолок не сможет увеличиться больше, чем на $1 млн, пока эти доходы не составят $4,8 млрд, если только НХЛ и НХЛПА не договорятся о таком увеличении.

Эскроу (процент от зарплаты игроков, который лига удерживает, чтобы соблюсти распределение доходов между хоккеистами и владельцами клубов по итогам сезона в формате “50 на 50”, что оговорено в КТС) составит 20% в сезоне 2020-21 годов, а затем начнет уменьшаться.

В сезоне 2021-22 годов эскроу будет установлен на уровне 14-18% в зависимости от размеров хоккейных доходов лиги, в сезоне 2022-23 он сократится до 10% и до шести процентов в последних трех сезонах действия нового КТС.

Эскроу, который должен был быть выплачен игрокам по итогам нынешнего сезона 15 апреля, остается у НХЛ, чтобы обеспечить равное распределение доходов в этом году. Эти деньги лига получит в свое распоряжение в течение 15 дней после ратификации КТС.

Новый КТС будет автоматически продлен до окончания сезона 2026-27 годов (прекратит действие 15 сентября 2027 года), если сумма, которую владельцы клубов должны будут получить по итогам сезона 2024-25 годов в рамках эскроу будет не меньше $125 млн и не больше $250 млн.

В нынешнем сезоне призовой фонд плей-офф Кубка Стэнли увеличится в два раза: с $16 до $32 млн. НХЛ и НХЛПА договорились разделить поровну те $16 млн, на которые увеличивается эта сумма, а значит хоккеисты получат $24 млн.

В следующем сезоне фонд плей-офф уменьшится до $20 млн и может подняться до $24 млн до окончания срока действия КТС.

Игроки отложат по 10% своих зарплат и бонусов на сезон 2020-21 годов. Эти деньги будут возвращены равными выплатами на протяжении трёх сезонов с чемпионата 2022-23.

Если хоккеист согласился отменить пункт в контракте о невозможности обмена и был обменян, этот пункт, по новым договоренностям, продолжает действовать в его новом клубе. Ранее он полностью аннулировался после такого трансфера.

Максимальный контракт новичка увеличится с $925 000 до $1 млн в течение срока действия нового трудового договора, а минимальная зарплата вырастет с $700 000 до $775 000.

В потолке зарплат не будут учитываться суммы выплат игрокам, завершивших карьеру после 35 лет до истечения срока действия их долгосрочных контрактов, если их годовая зарплата не увеличивается или уменьшается.

Клубы больше не смогут осуществлять условные обмены, привязанные к возможному заключению хоккеистом нового контракта. Так при обмене защитника Эрика Карлссона из “Оттава Сенаторз” в “Сан-Хосе Шаркс” было оговорено, что “Сенаторз” получат право выбора на драфте от “Сан-Хосе”, если Карлссон подпишет новый контракт с “Шаркс”. Теперь такие сделки запрещены.