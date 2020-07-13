Понедельник, 13 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Уайлд” готовы рисковать ради Капризова
Хоккей

“Уайлд” готовы рисковать ради Капризова

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Кирилл Капризов

“Миннесота Уайлд” не имеет права заявить Кирилла Капризова на матчи квалификации или розыгрыша Кубка Стэнли, но клуб готов пожертвовать первым годом контракта новичка, чтобы подписать с нападающим двухлетний договор.

“Хорошо, что у нас есть возможность заключить с ним контракт, – сказал в субботу генеральный менеджер “Уайлд” Билл Герин. – Сейчас мы занимаемся этим вопросом. Конечно, будет жалко терять целый год контракта, но мы готовы пойти на это, чтобы получить такого хоккеиста. Надеюсь, мы договоримся”.

“Миннесота” может подписать Капризова, начиная с 12:00 понедельника по времени Восточного побережья (19:00 мск, через три дня после вступления в силу Коллективного трудового соглашения) и до 17:00 15 июля (00:00 мск, 16 июля, пятый день после вступления в силу КТС). В случае, если клуб подпишет форварда, нынешний сезон будет считаться отработанным по контракту новичка, хотя он не сможет сыграть в квалификации или плей-офф.

Читайте также:  Виктор Хедман выбыл до конца сезона

В пятницу НХЛ и профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) ратифицировали КТС, которое будет действовать, по меньшей мере, до окончания сезона 2025-26 годов.

Капризов был выбран “Уайлд” в пятом раунде драфта 2013 года под 135-м номером. В сезоне 2019-20 годов он сыграл 57 матчей, став лучшим снайпером КХЛ (33 гола) и заняв там третье место по набранным очкам (62). 23-летний нападающий помог команде из России завоевать золото Олимпиады 2018 года, записав на свой счет девять (5+4) очков в шести поединках олимпийского хоккейного турнира в Южной Корее.

По словам Герина, Капризов сможет принять участие в работе тренировочного лагеря (третий этап Плана возобновления сезона), если подпишет контракт. Хоккеист также получит возможность 26 июля отправиться в Эдмонтон вместе с “Уайлд”. “Миннесота” (35-27-7, процент набранных очков – 55,8%) заняла десятое место в Западной конференции и сыграет в серии до трех побед с “Ванкувер Кэнакс” (седьмое место, 36-27-6, 56,5%). Победитель выходит в плей-офф, а проигравший получит шанс побороться за право первого выбора на драфте, для чего надо будет выиграть второй этап лотереи драфта.

Читайте также:  "Лос-Анджелес" - "Рейнджерс" (3:1): "Кингз" прервали неудачную серию

“Будет очень приятно увидеть его в команде, если мы подпишем его, – сказал Герин. – Он сможет приехать сюда, познакомиться с городом, встретиться с будущими партнерами, узнать, как здесь все работает. Это определенно пойдет всем на пользу”.

В контракте Капризова не должно быть пункта о подписном бонусе или о других премиях, которые он может получить в этом сезоне. Они могут быть зачислены на его счет в следующем году, если в соглашении будет оговорено, что выплата состоится в межсезонье, после открытия периода подписания свободных агентов. Этот период начинается после завершения розыгрыша Кубка Стэнли и проведения драфта НХЛ 2020 года (9-10 октября).

“Все это было предметом переговоров. Мы обсуждали этот вопрос вместе с другими темами, – сказал специальный помощник НХЛПА Мэтью Шнайдер. – Говорили с агентами, игроками. Не стоит думать, что наши сотрудники просто так что-то решают, занимая ту или иную позицию по каким-то вопросам. Мы встречаемся со многими людьми, чтобы узнать их мнение. Это касается всех положений КТС. В том числе и этого. Хоккеисты не являются сторонниками крайних мер в этом вопросе, так что нам нужно было обсудить его со всех сторон с агентами”.

Читайте также:  "Ойлерз" хотят сохранить выбор в первом раунде

Прошло пять лет после драфта, на котором “Уайлд” выбрали Капризова, и сейчас клуб рассчитывает, наконец-то, увидеть его у себя.

“Мы разбираемся в этой ситуации, хотим подписать его, чтобы он смог появиться в команде, – сказал Герин. – Этот процесс был длительным. Мы будем очень рады видеть его здесь, но нам надо работать дальше, рассчитывая, что вскоре это случится”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 + четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Сергей Афанасьев остается в «Днепре»

Потолок зарплат в НХЛ остается прежним

Лундквист тренируется с “Рейнджерс”

Сибрук приступил к тренировкам

НХЛ не будет останавливать сезон в случае выявления коронавируса у игроков

Закрыть