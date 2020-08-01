Суббота, 1 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСидни Кросби призвал НХЛ к борьбе с расизмом
Хоккей

Сидни Кросби призвал НХЛ к борьбе с расизмом

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Звездный форвард «Питтсбурга»Сидни Кросбив интервью пресс-службе НХЛрассказал о своем отношении к проблеме расизма и призвал лигу бороться с этим явлением. Канадец заявил, что он и его коллеги по ремеслу являются примером для мирового общества.


— Конечно, люди берут с нас пример. Мы это понимаем. Мы знаем, что происходит в мире. От нас многое зависит, когда речь идет о переменах. Нам есть о чем поговорить, и это очень важно. Я сам участвовал в таких беседах. И мне нужно продолжать говорить об этом. Надо учиться, быть в курсе того, что происходит в городах, где мы играем. Там мы можем повлиять на ситуацию.

Читайте также:  Профсоюз игроков одобрил возобновление сезона НХЛ в формате 24 команд


Акция «Питтсбурга» и «Филадельфии» в поддержку движения Black Lives Matter? Многое произошло с тех пор, как мы сыграли последний матч. Обе команды посчитали важным показать, что мы едины по отношению к тому, что происходит, и хотим внести свою лепту в решение проблемы. В этом смысл нашего поступка.

Источник: XSPORT

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Украинская хоккейная лига объявляет о старте заявочной компании на юбилейный сезон

Карлсон не доиграл контрольный матч

Нэшвилл подписал новый контракт с Ришаром

Сегин пропустил контрольный матч

АХЛ хочет начать сезон 2020-21 4 декабря

Закрыть