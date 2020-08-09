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Хоккей

«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 9 августа, ХК«Днепр» в честь своего Дня рождения устроил выставочныйдвусторонний поединок. “Синие” сыграли против “желтых”, продолжая подготовку к старту сентябрьского полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

По ходу поединка “синие” оказались сильнее “желтых” и выиграли поединок со счетом 4:2. В составе “синих” отличились: Евгений Гасников (дубль), Сергей Дорофеев и Александр Каракулько. За “желтых” забивали Дмитрий Чернышенко и Евгений Ратушный.

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В послематчевой серии буллитов Сергей Афанасьев вырвал победу для “синих”.

«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

Источник: uhl.ua
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