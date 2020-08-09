«Днепр» в честь дня рождения клуба провел двусторонний поединок

Вчера, 9 августа, ХК«Днепр» в честь своего Дня рождения устроил выставочныйдвусторонний поединок. “Синие” сыграли против “желтых”, продолжая подготовку к старту сентябрьского полуфинала плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

По ходу поединка “синие” оказались сильнее “желтых” и выиграли поединок со счетом 4:2. В составе “синих” отличились: Евгений Гасников (дубль), Сергей Дорофеев и Александр Каракулько. За “желтых” забивали Дмитрий Чернышенко и Евгений Ратушный.

В послематчевой серии буллитов Сергей Афанасьев вырвал победу для “синих”.