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Хоккей

Флорида подписала контракт с американским форвардом

Николай ПисаревНет комментариев
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Хенри Боулби

Флорида подписала контракт с 23-летним американским форвардом свободным агентом Университета Гарвард Хенри Боулби.

Источник: nhl.ru
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