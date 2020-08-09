Воскресенье, 9 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Каролина” всеми силами заполняет паузу
Хоккей

“Каролина” всеми силами заполняет паузу

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Джики и Слэвин с таблицей

Дни тянутся, и их надо чем-то заполнять.

Был поздний вторник, когда “Каролина Харрикейнз” стала первой командой, выигравшей свою серию квалификационного раунда. Они за три матча переиграли “Нью-Йорк Рейнджерс” и вышли в плей-офф Кубка Стэнли. Они радовались и праздновали.

Но также была тревога.

“Если честно, будет достаточно непросто, – сказал тренер Род Бриндамор. – У нас может быть неделя отдыха. Это, пожалуй, самое худшее, что может быть, когда тебе особенно нечего делать”.

Читайте также:  Соперник «Донбасса» в еврокубках казахский «Бейбарыс» отметился двойной победой в своем чемпионате

В другом сезоне неделя отдыха могла быть желанной, потому что произошла бы посреди насыщенного расписания плей-офф. На самом деле, в прошлом сезоне после сухой победы над “Нью-Йорк Айлендерс” во втором раунде Восточной конференции у “Харрикейнз” было пять дней отдыха.

Но в этом сезоне все по-другому. Нет поездок домой, нельзя проводить время с семьей, нельзя покидать Fairmont Royal York в Торонто, если только не для поездки на автобусе на тренировку в Ford Performance Centre или BMO Field, чтобы получить шанс выбраться наружу.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
10 августа состоится лотерея драфта НХЛ

Матчи квалификационного раунда в НХЛ 9 августа (онлайн)

Тимур Гриценко: «Закладываем фундамент на плей-офф и старт нового чемпионата»

“Колорадо” – “Вегас” (3:4 ОТ): “Голден Найтс” стали первыми

«Филадельфия» впервые за 20 лет будет первой сеянной в плей-офф НХЛ

Закрыть