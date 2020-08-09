“Каролина” всеми силами заполняет паузу

Джики и Слэвин с таблицей

Дни тянутся, и их надо чем-то заполнять.

Был поздний вторник, когда “Каролина Харрикейнз” стала первой командой, выигравшей свою серию квалификационного раунда. Они за три матча переиграли “Нью-Йорк Рейнджерс” и вышли в плей-офф Кубка Стэнли. Они радовались и праздновали.

Но также была тревога.

“Если честно, будет достаточно непросто, – сказал тренер Род Бриндамор. – У нас может быть неделя отдыха. Это, пожалуй, самое худшее, что может быть, когда тебе особенно нечего делать”.

В другом сезоне неделя отдыха могла быть желанной, потому что произошла бы посреди насыщенного расписания плей-офф. На самом деле, в прошлом сезоне после сухой победы над “Нью-Йорк Айлендерс” во втором раунде Восточной конференции у “Харрикейнз” было пять дней отдыха.

Но в этом сезоне все по-другому. Нет поездок домой, нельзя проводить время с семьей, нельзя покидать Fairmont Royal York в Торонто, если только не для поездки на автобусе на тренировку в Ford Performance Centre или BMO Field, чтобы получить шанс выбраться наружу.