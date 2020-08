Торонто обменял Каспери Капанена в Питтсбург на драфт-пик первого раунда.

Каспери Капанен

Каспери Капанен возвращается в «Питтсбург Пингвинз».

Он был выбран командой в 2014 году и позже продан в «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках сделки, которая привела Фила Кесселя в Питтсбург.

В рамках сделки Питтсбург получил форварда Каспери Капанена, защитника Йеспера Линдгрена и форварда Понтуса Оберга.

Торонто получает выбор на драфте в первом раунде 2020 года, форвардов Эвана Родригеса и Филипа Халландера, а также защитника Дэвида Варсофски.

«Пингвины» должны были занять 15-е место в драфте этого года.

