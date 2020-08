Чед Руведель

Питтсбург подписал контракт с защитником клуба Чедом Руведелем на один год с зарплатой 750 000.

The Penguins have re-signed Chad Ruhwedel to a one-year contract extension.The deal will kick in after the 2020.21 season and run through the 2021.22 season, carrying an average annual value of $750,000.Details: https://t.co/9XeXjEGnI1 pic.twitter.com/fxxabylTJI

— Pittsburgh Penguins (@penguins) August 28, 2020