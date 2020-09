Сегодня ожидается назначение Зито генеральным менеджером Флориды

Билл Зито

Сегодня ожидается назначение Билла Зито новым генеральным менеджером Флориды.Об этом сообщают источники в Спортснет.ка и ТСН.ка.

55-летний Зито последнее время работал исполнительным директором Коламбуса с 2013 года. Изначально Зито был ассистентом генерального менеджера, но со временем он взял на себя также роль менеджжера «Кливленд Монстерс» в АХЛ.

До работы в Коламбусе Зито был хоккейным агентом.

NEW BOSS: According to @frank_seravalli, the #flapanthers will name Bill Zito as the their new GM. #NLhttps://www.tsn.ca/1.1517950 pic.twitter.com/Zu1uTnd1TS

— SportsCentre (@SportsCentre) September 2, 2020