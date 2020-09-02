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Хоккей

Сегодня ожидается назначение Зито генеральным менеджером Флориды

Николай ПисаревНет комментариев
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Билл Зито

Сегодня ожидается назначение Билла Зито новым генеральным менеджером Флориды.Об этом сообщают источники в Спортснет.ка и ТСН.ка.
55-летний Зито последнее время работал исполнительным директором Коламбуса с 2013 года. Изначально Зито был ассистентом генерального менеджера, но со временем он взял на себя также роль менеджжера «Кливленд Монстерс» в АХЛ.
До работы в Коламбусе Зито был хоккейным агентом.

Источник: nhl.ru
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