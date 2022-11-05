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Хоккей

«Брюинз» подписали с Митчеллом Миллером контракт начального уровня

«Брюинз» подписали с Митчеллом Миллером контракт начального уровняМитчелл Миллер «Бостон Брюинз» подписали с бывшим задрафтованным защитником «Аризоной Койотиз» Митчеллом Миллером контракт начального уровня на три года. «Койоты» отказались от прав на Миллера, выбранного в четвертом раунде драфта 2020 года, в октябре того же года. Причина отказа от игрока -статья в The Arizona Republic, где говорилось, что Миллер и еще один подросток были обвинены в нападении и издевательствами над темнокожим одноклассником с отклонениями в развитии. «Когда я учился в восьмом классе, я принял чрезвычайно неправильное решение и действовал очень незрело», — сказал Миллер в заявлении, опубликованном Брюинз в пятницу. «Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и извинился перед этим человеком».

Источник: nhl.ru

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