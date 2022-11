«Брюинз» подписали с Митчеллом Миллером контракт начального уровня

Митчелл Миллер «Бостон Брюинз» подписали с бывшим задрафтованным защитником «Аризоной Койотиз» Митчеллом Миллером контракт начального уровня на три года. «Койоты» отказались от прав на Миллера, выбранного в четвертом раунде драфта 2020 года, в октябре того же года. Причина отказа от игрока -статья в The Arizona Republic, где говорилось, что Миллер и еще один подросток были обвинены в нападении и издевательствами над темнокожим одноклассником с отклонениями в развитии. «Когда я учился в восьмом классе, я принял чрезвычайно неправильное решение и действовал очень незрело», — сказал Миллер в заявлении, опубликованном Брюинз в пятницу. «Я издевался над одним из своих одноклассников. Я глубоко сожалею об этом инциденте и извинился перед этим человеком».

#NHLBruins have signed former #Yotes draft pick Mitchell Miller to an entry-level contract. Arizona renounced Miller’s selection after it came to light that he heinously bullied an intellectually disabled child while in 8th grade.Here’s a team issued statement from Miller: pic.twitter.com/vuAnMEyDkQ

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) November 4, 2022