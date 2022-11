Кросби набрал 900 передач в карьере

Сидни Кросби В матче против Сиэтла (2-3) форвард Питтсбурга Сидни Кросби набрал 900-ю передачу в регулярных матчах НХЛ. Это знаменательная ночь для Сидни Кросби: 🌟 Быстрее всех из действующих игроков набрал 900 передач за карьеру 🌟 Шестое место по наименьшему количеству игр в истории НХЛ. 🌟 Восьмой игрок, набравший 900+ передач за одну франшизу

900 for #87!With his assist on Jake Guentzel's goal, Sidney Crosby became the sixth-fastest player in NHL history to record 900 career assists. pic.twitter.com/MqLdAKqfvZ

— Penguins PR (@PenguinsPR) November 6, 2022