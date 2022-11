Фабиан Зеттерлунд Нью-Джерси выиграли шестой матч подряд , выиграв у Калгари в овертайме (4-3 ОТ) Клуб лидирует в дивизионе Метрополитен. В первых 11 играх играх сезона команда показывает один из лучших результатов в истории франшизы.

Most wins through the first 11 games of a season in @NJDevils franchise history (1974-present):9 in 2017-18 (NJ's only playoff campaign since 2012)8 in 2022-23 (Downing the Flames with a 4-3 overtime victory tonight)8 in 1993-94 (Made Gm7 of East Final)8 in 2002-03 (Won Cup) pic.twitter.com/rzXkkzqZei

