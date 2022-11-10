Задина пропустит 6-8 недель из-за травмы

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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября 2022 года (онлайн)
Овечкин и Кросби Обсуждение матчей регулярного чемпионата НХЛ 2022-23 Источник: nhl.ru
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Ничушкин пропустит месяц,Байрам-несколько недель
Валерий Ничушкин Форвард Колорадо Валерий Ничушкин перенес операцию на лодыжке и выбыл на месяц....
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Оттава выведет из обращения игровой номер # 25 (Крис Нил)
Крис Нил That’s right. Chris Neil’s No. 25 is headed to the rafters! 👏...
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Сиэтл выиграл пятый матч подряд
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