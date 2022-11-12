Сиэтл забрал с вэйвера Хеллберга

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Пирсон пропустит 6-8 недель
Тэннер Пирсон Форвард Ванкувера Тэннер Пирсон успешно перенес операцию на руке и будет отсутствовать...
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Андрей Свечников сделал хет-трик против Эдмонтона
Андрей Свечников Форвард Каролины Андрей Свечников сделал хет-трик против Эдмонтона(счет 7-2). Это второй хет-трик...
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Айкел сделал хет-трик в матче против Баффало
Джек Айкел и Алек Мартинес Форвард Вегаса Джек Айкел сделал хет-трик в матче против...
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Нью-Джерси одержал восемь побед подряд
<img src="/wp-content/uploads/hockey/b7974ddf6a720c298d3e7c07e8c4fb66.jpg" alt="Нью-Джерси одержал восемь побед подряд"