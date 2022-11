Йеспер Валлстедт Проспект Миннесоты вратарь Йеспер Валлстедт ,играющий за Айову (АХЛ) одержал свою первую победу в этой лиге и забросил шайбу в ворота Чикаго (АХЛ)(в пустые ворота).

First @theahl win ✅ Goalie goal ✅What a night for @JesperWallstedt The @minnesotawild prospect scored a goal on the same night he recorded his first #ahl win 🔥pic.twitter.com/V8gzHpGvvt

— Hockey Night in Canada (@hockeynight) November 14, 2022