Оттава нанесла Баффало седьмое подряд поражение

Джек Сэндерсон и Трэвис Хэмоник против Алекса Така «Оттава Сенаторз» нанесли «Баффало Сэйбрз» седьмое поражение подряд (со счетом 4:1). Тим Штутцле забил гол и сделал результативную передачу, а Джейк Сандерсон сделал две передачи за Оттаву. Тейдж Томпсон забил за «Сэйбрз».

The @BuffaloSabres, folks. It's what they do:2019-20: 8-1-1 start; lost 10 of 12 games2020-21: 4-3-2 start; lost 23 of 25 games2021-22: 5-1-1 start; lost 10 of 12 games2022-23: 7-3-0 start; 7-game losing streak

— Greg Wyshynski (@wyshynski) November 17, 2022