Джарри сделал первый шатаут в сезоне

Тристан Джарри Тристан Джарри сделал 32 сэйва за «Питтсбург Пингвинз» в победном матче против «Виннипег Джетс» со счетом 3:0 Это был первый шатаут Джарри в этом сезоне и 12-й в НХЛ. Брайан Раст забил гол и сделал результативную передачу, а Сидни Кросби сделал две передачи за «Питтсбург»

Tristan Jarry recorded his 12th career @pepsi shutout and surpassed Matt Murray and Les Binkley for sole possession of third place on the @penguins' all-time list! 🧱 pic.twitter.com/wIc1YaeDJZ

— NHL (@NHL) November 20, 2022