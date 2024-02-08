Прометей сыграет с Арисом в первом раунде плей-офф Еврокубка

Победитель в четвертьфинале встретится с французским Бургом

Прометей сыграет с греческим Арисом в первом раунде плей-офф Еврокубка-2023/24.

Греческая команда заняла пятое место в группе В по итогам группового этапа. Напомним, Прометей завершил выступления в группе А на четвертой строчке и ожидал окончательные результаты в матчах других команд.

Поединок с Арисом пройдет 6 марта на «Арене Рига» — «домашней» площадке украинского клуба в Еврокубке. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал, где встретится с Бургом. Французская команда заняла первое место в группе В и напрямую вышла в 1/4 финала.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Прометей обыграл Ховентут из Бадалоны (94:80). Подопечные Ронена Гинзбурга уступали по ходу встречи, но совершил впечатляющий камбэк в заключительной четверти, позволив сопернику набрать лишь 9 очков — 36:9.

Следующий матч Прометей проведет против Вентспилса 10 февраля в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге.

Источник