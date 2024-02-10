Прометей победил Вентспилс в ЛЭБЛ

19-я победа украинской команды в регулярном чемпионате

Прометей в Риге обыграл Вентспилс в матче регулярного чемпионата Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги.

Команда Ронена Гинзбурга проиграла первую четверть (14:22). В трех последующих 10-минутках Прометей был сильнее и добыл непростую победу — 86:77.

Самым результативным игроком Прометея стал Илья Сидоров. В активе украинца 14 очков. Еще три игрока Ондржей Балвин, Рональд Марч и Тай Одиасе набрали по 13 очков.

Прометей добыл 19-ю победу в ЛЭБЛ и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч украинская команда проведет 14 февраля с БК Огре.

Напомним, Прометей вышел в плей-офф Еврокубка. В первом раунде плей-офф команда Гинзбурга сыграет с Арисом.

ЛЭБЛ. Регулярный чемпионат

Прометей — Вентспилс — 86:77 (14:22, 28:18, 20:19, 24:18)

Прометей: Сидоров (14 + 5 передач), Балвин (13 + 10 подборов), Марч (13 + 5 подборов), Одиасе (13), Санон (11), Агада (7 + 5 подборов + 7 передач), Клавелл (7), Кеннеди (6 + 5 подборов), Ткаченко (2)

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