Прометей обыграл Нико-Баскет, Политехника-Галичина победила СумГУ в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Победители сыграют между собой в четвертьфинале 18 февраля

В Слобожанском состоялись два матча 1/8 финала Кубка Украины-2023/24 по баскетболу.

Прометей на домашней площадке обыграл Нико-Баскет — 84:76. Хозяева площадки провели результативную первую четверть, но растеряли все преимущество во второй. После большого перерыва Прометей сумел дожать гостей и вышел в четвертьфинал.

Во втором матче Политехника-Галичина в напряженном поединке обыграла СумГУ. Решающей стала третья четверть, в которой команда Суперлиги победила с перевесом +13 очков.

Прометей и Политехника-Галичина сыграют между собой в четвертьфинале Кубка Украины. Поединок за место в Финале четырех пройдет 18 февраля.

Кубок Украины по баскетболу. 1/8 финала

Прометей — Нико-Баскет — 84:76 (27:18, 19:28, 21:17, 17:13)

Прометей: Клевзуник (16 + 7 подборов), Климов (15), Н. Безима (8), Клебан (6), М. Безима (1), Бублик (22), Петренко (7), Шавгаров (4 + 5 передач), Сандул (3 + 4 подбора), Головчик (2)

Нико-Баскет: Орзул (24 + 10 подборов), Лукьян (20 + 7 подборов + 6 перехватов + 4 передачи), Штанько (13 + 5 подборов), Гарбар (7 + 2 блок-шота), Горячий (7), Лутвалиев (3), Товкач (2 + 6 подборов)

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Политехника-Галичина — СумГУ — 72:65 (13:13, 19:23, 23:10, 17:19)

Политехника-Галичина: Качанов (5 + 7 подборов + 6 передач), Ходов (18 + 10 подборов + 5 передач), Смитюк (4 + 5 подборов), Карпюк (20 + 12 подборов), Сафонов (15 + 7 передач), Станишевский (8), Бартоломеев (2 + 5 подборов)

СумГУ: Филоненко (11 + 6 подборов), Ларин (5 + 6 передач), Михайлов (17 + 7 подборов), Гончаров (7), Бондаренко (15 + 8 подборов + 5 передач), Кузьмин (10)

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