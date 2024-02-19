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Киев-Баскет обыграл БК Ровно и вышел в полуфинал Кубка Украины

Буренко набрал 30 очков в составе победителей

Киев-Баскет обыграл БК Ровно и вышел в полуфинал Кубка Украины

Киев-Баскет — БК Ровно. Фото — fbu.ua

Киев-Баскет одержал уверенную победу над БК Ровно в матче четвертьфинала Кубка Украины — 107:80.

Ровенчане поначалу играли сильнее, однако столичная команда перехватила инициативу, выиграла первую четверть с минимальной разницей и в дальнейшем лишь увеличивала преимущество.

Киев-Баскет сумел обыграть этого соперника впервые в сезоне. До этого в трех очных дуэлях в рамках Суперлигb-FAVBET успех был за Ровно.

Команда Дмитрия Забирченко стала вторым полуфиналистом Кубка. Ранее в финал четырех отобрался Прометей, обыгравший Политехнику-Галичину (88:44).

    Кубок Украины по баскетболу. 1/4 финала

Киев-Баскет — БК Ровно — 107:80 (25:24, 31:21, 30:24, 21:11)

Киев-Баскет: Буренко (30), Байнум (23), Зайцев (11), Заплотинский (10 + 10 подборов)

БК Ровно: Соловьев (24), Смит (16), Джойнер (15 + 11 передач)

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