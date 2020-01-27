Романчук взял третье золото на турнире в Люксембурге

Украинский пловец Михаил Романчук сумел завоевать третье золото на турнире 22nd Luxembourg Euro Meet 2020, который проходит в Люксембурге.

В последний день соревнований он показал лучшее время на дистанции 400 м вольным стилем.

1. Михаил Романчук (Украина) – 3.50,24

2. Даниэль Джервис (Великобритания) – 3.50,76

3. Логан Фонтэн (Франция) – 3.51,03

Ранее Романчуку покорились золотые награды на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем.