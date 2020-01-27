Романчук взял третье золото на турнире в Люксембурге

Украинский пловец Михаил Романчук сумел завоевать третье
золото на турнире 22nd Luxembourg Euro Meet 2020, который проходит в
Люксембурге.
В последний день соревнований он показал лучшее время на
дистанции 400 м вольным стилем.
1. Михаил Романчук (Украина) – 3.50,24
2. Даниэль Джервис (Великобритания) – 3.50,76
3. Логан Фонтэн (Франция) – 3.51,03
Ранее Романчуку покорились золотые награды на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем.
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: