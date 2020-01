Стосур присоединилась к соотечественникам, чтобы помочь жертвам лесных пожаров в Австралии

Свитолина и Монфис поздравили болельщиков с Новым годом

Цуренко, Фоньини и Пеннетта в новогоднем теннисном дайджесте

Завацкая, Савчук и другие теннисисты поздравляют с Новым годом

Ястремская и Костюк встретили Новый год в Австралии

Саманта Стосур будет жертвовать по 200 долларов за каждый эйс на домашних турнирах



Третья ракетка Австралии (№99 WTA) объявила, что за каждый выполненный эйс на местных турнирах будет жертвовать $200 на помощь семьям, пожарным и животным, которые пострадали от лесных пожаров, которые до сих пор продолжаются в её стране. Ранее об участии в подобной акции сообщили австралийцы Ник Кириос, Алекс де Минор и Джон Миллман.

For every ACE I serve over the Aussie summer I’ll donate $200 to the bushfire relief to help raise funds to the families, firefighters and animals who are affected by this disaster. Please join me in any way you can #ausfires #ClimateEmegency #AustralianFires

