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ГлавнаяТеннисСтосур присоединилась к соотечественникам, чтобы помочь жертвам лесных пожаров в Австралии
Теннис

Стосур присоединилась к соотечественникам, чтобы помочь жертвам лесных пожаров в Австралии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Саманта Стосур будет жертвовать по 200 долларов за каждый эйс на домашних турнирах

Третья ракетка Австралии (№99 WTA) объявила, что за каждый выполненный эйс на местных турнирах будет жертвовать $200 на помощь семьям, пожарным и животным, которые пострадали от лесных пожаров, которые до сих пор продолжаются в её стране. Ранее об участии в подобной акции сообщили австралийцы Ник Кириос, Алекс де Минор и Джон Миллман.

Добровольные пожертвования
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Источник: btu.org.ua
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