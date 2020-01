ATP Cup. Бельгия – Болгария 1:1. Группа С (обновляется)

Брисбен. Людмила Киченок сыграет в парном четвертьфинале

Шэньчжэнь. Бондаренко побеждает восьмую сеяную на пути в четвертьфинал

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

На турнире в Сиднее проходят матчи вечерней сессии в квартете C.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

СИДНЕЙ. Третий раунд

ГРУППА С: Бельгия – Болгария 1:1

С. Дарсис – Д. Кузманов 0-6, 3-6

Д. Гоффен – Г. Димитров 4-6, 6-2, 6-2

Жилле / Флиген – Димитров / Кузманов

Seriously impressive performance from @David__Goffin 👏

He’s come from a set down to defeat Dimitrov & level the tie in Sydney. #ATPCup pic.twitter.com/cDldAN9t1p

— ATP Tour (@atptour) January 7, 2020