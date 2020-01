ATP Cup. Сборная Испании сыграет с Сербией в финале

Чемпионка US Open не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет в группе А

Новый тренер Ястремской: "У Даяны есть огромное желание работать"

В Сиднее сыгран второй полуфинал командного чемпионата.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

Сидней. Полуфинал

Испания – Австралия 3:0

Р. Баутиста-Агут – Н. Кириос 6-1, 6-4

Р. Надаль – А. де Минор 4-6, 7-5, 6-1

Карреньо-Буста/Ф. Лопес – Гуччионе/Пирс 6-2, 6-7(6), 10-4

Две победы в одиночном разряде обеспечили испанцам путевку в финал.

В титульном матче сборная Испании встретится с командой Сербии, которая ранее сегодня выиграла в полуфинале против сборной России.

На пути в финал теннисисты из Испании также праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии и Бельгии.

Rock solid Roberto 💪@BautistaAgut scores a 6-1 6-4 victory over Nick Kyrgios to give Spain the 1-0 lead over Australia in Sydney. #ATPCup pic.twitter.com/B1W5pGdmZC

— Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2020