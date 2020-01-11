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Теннис

Пресс-служба Федерера выпустила заявление по поводу требований эко-активистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Роджер Федерер прокомментировал свое сотрудничество со швейцарским банком.

Напомним, группа активистов в Швейцарии призвала спортсмена обратить внимание на деятельность банка “Credit Suisse”, с которым он работает с 2009 года. Ретвит об их акции позднее сделала шведская активистка Грета Тунберг.

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В заявлении, которое пресс-служба теннисиста отправила в агентство Reuters, Федерер отметил, что он благодарен за “напоминание о его ответственности, как человека, как спортсмена и предпринимателя” и “что в его обязательствах использовать такую привилегированную позицию в диалоге по важным вопросам со своими спонсорами”.

Сейчас теннисист находится в Мельбурне, где готовится к старту Australian Open и накануне провел тренировку с Сергеем Стаховским.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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