Пресс-служба Федерера выпустила заявление по поводу требований эко-активистов

Роджер Федерер прокомментировал свое сотрудничество со швейцарским банком.



Напомним, группа активистов в Швейцарии призвала спортсмена обратить внимание на деятельность банка “Credit Suisse”, с которым он работает с 2009 года. Ретвит об их акции позднее сделала шведская активистка Грета Тунберг.

В заявлении, которое пресс-служба теннисиста отправила в агентство Reuters, Федерер отметил, что он благодарен за “напоминание о его ответственности, как человека, как спортсмена и предпринимателя” и “что в его обязательствах использовать такую привилегированную позицию в диалоге по важным вопросам со своими спонсорами”.

Сейчас теннисист находится в Мельбурне, где готовится к старту Australian Open и накануне провел тренировку с Сергеем Стаховским.

Roger Federer‘s statement regarding the protests from climate activists, asking him to break ties with Credit Suisse. #Federer pic.twitter.com/vg9Ig1EmQ7

— Simon Häring (@_shaering) January 11, 2020