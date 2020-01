ATP Cup. Финал: Испания – Сербия 1:1 (обновляется)

Аделаида. Ястремская сыграет в основной сетке (ДОПОЛНЕНО)

В воскресенье на командном чемпионате в Сиднее пройдет решающее противостояние.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сидней. Финал / 12 января

Испания – Сербия 1:1

Роберто Баутиста-Агут – Душан Лайович 7-5, 6-1

Рафаэль Надаль – Новак Джокович 2-6, 6-7(4)

Карреньо-Буста / Лопес – Джокович / Троицки

На пути в финал теннисисты из Испании праздновали победы над сборными Грузии, Уругвая, Японии, Бельгии и Австралии. Сборная Сербии была сильнее команд из ЮАР, Франции, Чили, Канады и России.

– Роберто Баутиста-Агут приносит испанской команде первое очко. 10-я ракетка мира в матче против Душана Лайовича (АТР 34) проиграл 2 гейма на своей подаче, а сам сделал 5 брейков.

– Новак Джокович одержал свою 29 победу в матчах против Рафаэля Надаля. Испанец, в активе которого 26 побед над сербом, не обыгрывал Джоковича на харде с финала US Open-2013 (Новак взял 19 сетов на харде подряд). В сегодняшнем матче, который продолжался 2 часа, серб реализовал 2 брейкпоинта из 8, а испанец не воспользовался 5 шансами на брейк.

