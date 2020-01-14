Стаховский победил словенца в квалификации Australian Open

Матч продолжался 1 час 42 минуты
#Стаховский, #Ролла
Источник – Чемпион.
В четвертьфинале квалификации Australian Open украинский теннисист Сергей Стаховский (№152 ATP) победил словенца Блажа Ролу (№143 ATP).
Матч продолжался 1 час 42 минуты.
В полуфинале квалификации Стаховский встретится с чилийцем Алехандро Табіло.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн (Австралия)
Призовой фонд $71,000,000
Квалификация, четвертьфинал
Сергей Стаховский – Блаж Рола 7:6 (7:3), 6:4
Ранее, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.
Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.
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