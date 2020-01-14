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Теннис

Стаховский победил словенца в квалификации Australian Open

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Матч продолжался 1 час 42 минуты

#Стаховский, #Ролла

Источник – Чемпион.

В четвертьфинале квалификации Australian Open украинский теннисист Сергей Стаховский (№152 ATP) победил словенца Блажа Ролу (№143 ATP).

Матч продолжался 1 час 42 минуты.

В полуфинале квалификации Стаховский встретится с чилийцем Алехандро Табіло.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн (Австралия)
Призовой фонд $71,000,000
Квалификация, четвертьфинал

Сергей Стаховский – Блаж Рола 7:6 (7:3), 6:4

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Ранее, Калинина проиграла Никулеску в квалификации Australian Open.

Напомним, Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации.

Источник: champion.com.ua
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