Надежда Киченок и Сания Мирза выиграли свой четвертьфинальный поединок.



Hobart International – International

Хобарт, Австралия • 13-18 января • хард • $275,000

Сетка турнира: парный разряд

Четвертьфинал

Надежда Киченок (Украина) / Сания Мирза (Индия) – Вания Кинг (США) / Кристина Макхэйл (США) 6-2, 4-6, 10-4

*новость обновляется

В 1/2 финала украинско-индийский дуэт сыграет против пары Мари Боузкова (Чехия) / Тамара Зиданшек (Словения), которые ранее сегодня обыграли в четвертьфинале украинку Катерину Бондаренко и канадку Шарон Фишман: 6-3, 3-6, 10-4.

Напомним, что экс-лидер парного рейтинга Сания Мирза вернулась в Тур после двухлетнего перерыва.

Надежда Киченок начала эту неделю с личным рекордом в рейтинге: 34-е место.

> Пять украинских теннисисток заявились в парный разряд Australian Open

The return run continues for @MirzaSania as she and Nadiia Kichenok are through to the @hobarttennis doubles semifinals.

They defeat McHale/King 6-2, 4-6, 10-4 pic.twitter.com/zXkhenBmbJ

— WTA (@WTA) January 16, 2020