Australian Open. Элина Свитолина против Лорен Дэвис во втором круге: превью матча

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завтра сыграет во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Ее соперницей стала американка Лорен Дэвис. Поединок пройдет вторым запуском вечерней игровой сессии на Маргарет Корт Арене. Начало вечерней сессии в 10:00 по киевскому времени

Элина Свитолина (Украина) – 5-я ракетка мира



Дата рождения: 12/09/1994 (25 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 13 (2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/поражений за карьеру: 369/192

Призовые за карьеру: $19,246,960

Элина Свитолина на портале БТУ

Лорен Дэвис (США) – 62-я ракетка мира



Дата рождения: 09/10/1993 (26 лет)

Место рождения: Гейтс Милс, США

Рост: 157 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2017 – Auckland)

Побед/Поражений за карьеру: 289/200

Призовые за карьеру: $2,895,871

Высший рейтинг WTA: 26 (22/05/2017)

Лорен Дэвис на портале БТУ

H2H: 4-0

2017 | Дубай (Premier 5) | Хард | 1/4 | Свитолина 6-0 6-4

2016 | US Open | Хард | R2 | Свитолина 6-1 4-6 6-3

2014 | Осака (International) | Хард | 1/4 | Свитолина 6-2 6-4

2014 | Цинциннати (Premier 5) | Хард | R1 | Свитолина 6-3 6-2

Путь на турнире:

Элина Свитолина

R1 – Кэти Бултер (Великобритания, 315) 6-4 7-5

Лорен Дэвис

R1 – Лейла Фернандес (Канада, 207) 6-4 6-2

История на турнире: Элина Свитолина – 16/7. Элина в восьмой раз стартует на Открытом чемпионате Австралии. Два последних года она останавливается на стадии четвертьфинала | Лорен Дэвис – 8/8. Для Дэвис это девятый старт в Мельбурне. В 2014, 2016 и 2018 годах она сыграла в третьем раунде турнира;

Выступления на харде: Элина Свитолина – 221/98 (1/1 в этом году) | Лорен Дэвис – 159/127 (в этом году – 4/2);

Выступления в сезоне 2020: Элина Свитолина – 1/1. Свитолина провела лишь один матч до Australian Open. Она разгромно проиграла Даниэль Коллинс на турнире в Брисбене | Лорен Дэвис – 4/2. Американка сыграла во втором круге турнира в Окленде и дошла до четвертьфинала в Хобарте;

Последние пять матчей: Элина Свитолина: В, В, П, П, В | Лорен Дэвис П, В, В, П, В

Национальный фактор: Элина Свитолина – 45/20. Свитолина уже в этом году сыграла матч против американки, уступив в Брисбене Даниэль Коллинс | Лорен Дэвис – 5/6. В прошлом сезоне Дэвис провела два матча с украинками и оба выиграла: у Людмилы Киченок в Чарльстоне и Катерины Козловой на Уимблдоне;

Котировки букмекеров: Букмекеры считают Элину Свитолину явной фавориткой этого матча, оценивая ее шансы на победу коэффициентом 1,175. Успех Лорен Дэвис в этом противостоянии оценивается коэффициентом 4,9;

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