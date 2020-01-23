Свитолина: Гаэль, как настоящий украинец, чаще оплачивает чеки в ресторанах

Источник – YouTube.

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является бойфрендом Элины Свитолиной, чаще оплачивает счета во время походов в ресторан.

Об этом рассказала первая ракетка Украины на YouTube канале Без грима.

“Конечно Гаэль знает наш менталитет, поэтому он чаще оплачивает счета. Конечно, мы вдвоем зарабатываем, но Гаэль все-таки всегда демонстрирует, что он мужчина. Для него это важно. Хотя, я всегда предлагаю оплатить, потому что для меня это также важно. Я тоже зарабатываю”, – отметила Свитолина.

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Напомним, Свитолина с победы стартовала на Australian Open, победив в первом круге британку Бултер (6:4, 7:5). Во втором круге украинка сыграет против американки Дэвис.