Новак Джокович: “У меня есть два дня, чтобы накопить всю необходимую для финала энергию”

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Серб ответил на вопросы прессы после победы в полуфинале Australian Open над Роджером Федерером.



“В этом матче я старался сфокусироваться на себе. Моя команда сказала мне правильно расставлять приоритеты: в первую очередь меня должна волновать моя игра, чем мысли о состоянии соперника, как он будет играть, как будет двигаться, как будет играть. Но легче сказать, чем сделать. В начале матча я действительно уделял чересчур много внимания тому, как двигается Федерер, что он делает. Я был в неправильном балансе, не пробивал по мячу как следует. После выигрыша первого сета, который был ключевым, я чуть больше расслабился и начал лучше ударять по мячу. Я стал больше чувствовать контроль над матчем во втором и третьем сетах.

Играть с Роджером никогда не бывает легко. Очевидно, что ему было больно. Это было видно по тому, как он двигался. Я уважаю, что он старался делать все, что мог. После первого сета он общался с доктором, но вернулся и доиграл до конца. Это стоит уважения. Неудача, что он был не в лучшем состоянии. Я все равно считаю, что он сыграл довольно хорошо. Он выходил вперед и старался играть разнообразно. Я не знаю, насколько серьезная у него травма, но когда у тебя что-то болит, то ты как правило играешь еще более решительно. Я сам снимался с матчей на протяжении своей карьеры. Я знаю, сколько мыслей мелькают в твоей голове, должен ты продолжать играть или нет, станет ли тебе хуже или нет. Только сам игрок это знает. Думаю, это удивительно, что он ни разу не снялся с матча, ни с одного матча. Это вызывает большое уважение.

Я доволен тем, как себя чувствую сейчас и как играю. Думаю, что ATP Cup прошел для меня отлично, там я провел много часов на корте и в одиночке, и в паре. Это была отличная подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Очевидно, что благодаря этому турниру я получил много положительной энергии. Я проиграл только один сет на пути в финал. У меня есть два дня для отдыха, это отличные новости. Это дает мне больше времени, чтобы перегруппироваться и накопить всю необходимую энергию для финала. На самом деле совершенства в реальной жизни не существует. Ты только стараешься подобраться к нему как можно ближе.

В прошлом году в финале в Мельбурне против Рафаэля Надаля я, вероятно, отыграл свой лучший поединок в матчах за титул. В этом году у меня будет другой соперник, так что это будет противостояние совсем другого характера, нужна совсем другая подготовка. Есть большой контраст стилей в игре Доминика Тима и Александра Зверева. Со стороны Доминика – это одноручный бекхенд, большое вращение, мощность в каждом его ударе. Со стороны Саши – это одна из самых мощных подач, немного другой стиль игры. Они оба сильно играют с задней линии. Я буду готовиться к этому матчу. Надеюсь, я смогу отыграть так же хорошо, как я всегда играю в финалах Australian Open”.

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