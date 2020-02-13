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Теннис

Цуренко и Костюк без борьбы вышли в полуфинал турнира в Египте

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Украинская пара поборется за выход в финал турнира

#Костюк #Цуренко, #Каир

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк без игры вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире.

Соперницы украинок Магали Кемпен из Бельгии и Сандра Самир из Египта, которые получили для турнира вайлд-кард, снялись с поединка до матча.

В полуфинале Костюк и Цуренко сыграют с дуэтом Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).

Турнир ITF
Каир, Египет
Призовой фонд – $100,000
1/4 финала, 13 февраля

Леся Цуренко / Марта Костюк – Магали Кемпен / Сандра Самир – отказ

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Ранее Цуренко победила во втором круге турнира в Египте.

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.

Источник: champion.com.ua
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