Цуренко и Костюк без борьбы вышли в полуфинал турнира в Египте

Украинская пара поборется за выход в финал турнира

#Костюк #Цуренко, #Каир

Источник – Чемпион.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк без игры вышли в парный полуфинал турнира ITF в египетском Каире.

Соперницы украинок Магали Кемпен из Бельгии и Сандра Самир из Египта, которые получили для турнира вайлд-кард, снялись с поединка до матча.

В полуфинале Костюк и Цуренко сыграют с дуэтом Александра Крунич (Сербия) / Катаржина Питер (Польша).

Турнир ITF

Каир, Египет

Призовой фонд – $100,000

1/4 финала, 13 февраля

Леся Цуренко / Марта Костюк – Магали Кемпен / Сандра Самир – отказ

Ранее Цуренко победила во втором круге турнира в Египте.

Напомним, Свитолина Сандерс уничтожил во втором круге турнира в Таиланде.