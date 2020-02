Нью-Йорк. Эдмунд впервые с 2018 года стал чемпионом турнира ATP

Ястремская теряет две строчки, Свитолина приближается к топ-50 в чемпионской гонке WTA

Кайл Эдмунд в финале обыграл Андреаса Сеппи.



New York Open – ATP Tour 250

Нью-Йорк, США • 10-16 февраля • хард (зал)

Действующий чемпион: Райли Опелка (США)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Финал

Кайл Эдмунд (Великобритания, 8) – Андреас Сеппи (Италия) 7-5, 6-1

25-летний британец завоевал свой первый за 16 месяцев титул в Туре. Впервые Эдмунд стал чемпионом на соревнованиях АТР также на харде в зале в 2018 году в Антверпене.

35-летний Андреас Сеппи боролся за свой первый титул с 2012 года.

На пути к званию чемпиона Кайл Эдмунд обыграл таких соперников как Ясутака Утияма, Доминик Кёпфер, Сун-Ву Квон и Миомир Кецманович.

Flying high again 🙌@kyle8edmund powers past Andreas Seppi 7-5 6-1 at @NewYorkOpen for his second career title and first since 2018.#NYOpen pic.twitter.com/Z01TJVDAr4

— Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2020