Каир. Костюк и Снигур успешно стартовали в основной сетке

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Каир, Египет • 17-23 февраля • хард • $60,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Марта Костюк (№168) в первом круге обыграла вторую ракетку турнира Варвару Грачёву (№103) из России – 6:2, 6:2. Это была вторая победа для украинки в трёх матчах против россиянки: в прошлом году она победила Грачёву в финале квалификации 60-тысячника ITF в Испании, а через четыре месяца проиграла в финале аналогичного турнира во Франции.

Дальше Костюк встретится с победительницей матча между “квалифаером” Катаржиной Питер из Польши и австрийкой Мелани Клаффнер, которой была предоставлена wild card.

Дарья Снигур (№231) на старте турнира за два часа одержала победу над австрийкой Юлией Грабер (№226): 1:6, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал киевлянка поспорит с сильнейшей во встрече четвёртой сеяной румынки Ирины-Камелии Бегу и Маяр Шериф из Египта.

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