Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины

Элина Свитолина прокомментировала свое участие на Олимпийских играх

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Источник – telegraf.com.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина хочет хорошо выступить на Олимпийских играх, которые состоятся этим летом в Токио.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

“Так как в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить на Олимпиаде и попробовать завоевать золотую медаль для Украины.

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Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровым по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне. Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там”, – рассказала Свитолина.