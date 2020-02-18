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Теннис

Свитолина хочет завоевать золото Олимпиады для Украины

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Элина Свитолина прокомментировала свое участие на Олимпийских играх

#Свитолина

Источник – telegraf.com.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина хочет хорошо выступить на Олимпийских играх, которые состоятся этим летом в Токио.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

“Так как в этом году пройдут Олимпийские игры, для меня важно хорошо выступить на Олимпиаде и попробовать завоевать золотую медаль для Украины.

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Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, оставаться здоровым по ходу сезона. Когда я чувствую себя хорошо, я могу играть на высоком уровне. Здоровье и регулярная игра позволяют мне подниматься на высокий уровень и оставаться там”, – рассказала Свитолина.

Напомним, у Свитолиной сменилась соперница на турнире в Дубае.

Источник: champion.com.ua
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